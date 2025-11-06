Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Lösemili Çocuklar İçin 'İyilik Sofrası' Etkinliği Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nce, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve lösemili çocuklara destek olmak amacıyla 'İyilik Sofrası' etkinliği düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler, öğrenciler ve gönüllüler bir araya gelerek hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Elde edilen gelir, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlanacak.

Katılımcılar için hem toplumsal farkındalığı artırmayı hem de lösemiyle mücadele eden çocuklara moral olmayı hedefleyen etkinliğe katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, lösemiye dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Uslu, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültemizde birçok anlamlı etkinlik yapıyoruz. Üniversitemizde lösemi hastalığını atlatmış öğrencilerimizle birlikte içten bir dayanışma yürütüyoruz. Bu etkinlik de o çalışmaların bir parçası. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğümüz öncülüğünde topluma dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz. Şifa bekleyen tüm evlatlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kevser Kurt Demirsoy ise etkinliğin hem akademik hem de toplumsal bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayarak, "Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında idari ve akademik personelimizle birlikte el emeği ürünler hazırladık. Rektörlüğümüz ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğümüzün desteğiyle güzel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Toplanan gelir, lösemili çocuklarımızın tedavi süreçlerine katkı sağlayacak. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan lösemi hastalığını atlatmış öğrenciler de duygularını paylaştı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Emre Polatoğlu, 12 yaşında yakalandığı hastalıkla 6 yıl boyunca mücadele ettiğini anlatarak, "Lösemiyle mücadele ederken yaşadığım zorlukları unutmuyorum. Şimdi çocuklara ve ailelerine umut olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Üniversitemiz bu konuda çok duyarlı, bizleri sürekli destekliyor. Bize gerçekten bir aile gibi davranıyorlar. Bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Açar ise tedavisinin halen devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 6 yıl önce bu hastalığa yakalandım. Tedavim sürüyor ama artık günlük hayatıma adapte olabiliyorum. Lösemi, herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Bu yüzden hastalara en büyük tavsiyem umutlarını asla kaybetmemeleri. Üniversitemiz hem tedavi sürecinde hem de moral açısından bizlere büyük destek veriyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.