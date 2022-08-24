Niğde haberi | CHP Milletvekillerinin Dinlediği Niğdeli Üretici: "Bizi Bitirdiler. Bu Pancar Bitti Biz de Bittik"

Niğde haberler: CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Hatay Milletvekili Serkan Topal, Niğde’de esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir üretici, “Bu pancarı bir dile getirin. Bizi bitirdiler. Bu pancar bitti biz de bittik" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Hatay Milletvekili Serkan Topal, Niğde'de esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir üretici, "Bu pancarı bir dile getirin. Bizi bitirdiler. Bu pancar bitti biz de bittik" dedi.

Niğde'de dün yapılan CHP grup toplantısının ardından milletvekilleri kentte esnaf ziyareti yaptı. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Serkan Topal'ın sorunlarını dinlediği esnaf, "Atama istiyoruz, 4 senedir atanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"YİYEMEDEN GİDEN İNSANLAR OLUYOR"

Bir çiğköfte satıcısı, "Malzemeler çok pahalı. Turşularımız, nar ekşilerimiz onlar çok yüksek. Köftemiz tabi ucuz 14 lira. Zorlanıyorlar yani. Sorup da yiyemeden giden insanlar oluyor" derken; turizm firmasında çalışan bir vatandaş, "İş yok. Bilet fiyatları iki, iki buçuk kat arttı ama maliyetler 6-7 kat arttı. Lastik, yakıt gideri, aküsü, sigortası, kaskosu, zorunlu koltuk sigortaları, kiralar her şey 6-7 kat arttı. Otobüs biletleri geçen yıl Ankara 70 liraydı bu yıl 200 yazıyoruz yani" dedi.

Başarır, bunun üzerine "Sarayın araçlarının lastik giderleri 11 milyon lira. Allah'ın evine 500 kişiyle giriyor ve binlerce araçla gidiyor. Daha da ilgincini söyleyeyim mi? O mahalledeki insanlar o beyefendi geldiği için o camide namaz kılamıyorlar" diye konuştu.

"FİYATLAR NORMAL DEĞİL"

Başka bir çiğköfte satıcısı ise, "Sadece geçimimizi sağlıyoruz yani. Döndürüyoruz para kazanma gibi bir şeyimiz kalmadı. Sadece kendimizi döndürelim yeter diyoruz. Daha kötüye gitmesin diye umut ediyoruz" dedi. Bir telefon satıcısı, "Fiyatlardan dolayı alan olmuyor pek. Giren oluyor fiyatları duyunca ondan sonra çıkıyor. Vergilerden dolayı. Normal değil yani" ifadelerini kullandı.

Bir mağaza çalışanı, vekillerin alım gücüyle ilgili sorusu üzerine "Tabi düştü. Evet maalesef öyle. Biz gençken asgari ücret 600 liraydı çeyrek altın 60 liraydı 10 tane alabiliyorduk. Şimdi asgari ücret 5 bin lira çeyrek altın 1,500 lira 3 tane alabiliyoruz. Diyecek bir şey yok, onlara akıl ermiyor. Akıl vermiş ama fikir vermemiş" dedi.

Bir üretici de "Bu pancarı bir dile getirin. Bizi bitirdiler. Pancar bitti biz de bittik" dedi.