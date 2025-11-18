Haberler

Niğde'deki Milli Halterciler Aysel ve Cansel Özkan, Yeşilay tarafından Ağırladı

Yeşilay Niğde Şubesi, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan milli halterciler Aysel ve Cansel Özkan'ı kutlayarak şubede misafir etti. Sporcular, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini ifade ettiler.

Yeşilay Niğde Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli halterciler Aysel Özkan ve ikiz kardeşi Cansel Özkan'ı şubede misafir etti.

Başkent Riyad'da Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 63 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan, koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda 216 kilo kaldırarak üç altın madalya kazandı ve oyunlar şampiyonu oldu. Genç sporcular Niğde Yeşilay Şubesinde çiçek ve hediyelerle karşılandı.

Ziyarette hedeflerini paylaşan milli sporcular, 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye yine altın madalya kazandırmak ve ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, milli sporcuların başarılarından gurur duyduklarını belirterek, "Aysel ve Cansel kızlarımızla iftihar ediyoruz. Onların başarı hikayeleri gençlerimize ilham veriyor. Olimpiyat yolunda kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
