Niğde'deki Cami Market Uygulaması Çocukların Cami Sevgisini Artırıyor

Niğde'de Hacı Şerife Pelit Camii'nde hayata geçirilen "Cami Market" uygulaması ile camiye gelen çocukların sayısı ikiye katlandı.

'Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' sloganı ile 4 yıl önce projeyi hayata geçiren Hacı Şerife Pelit Camii imam hatibi Ahmet Vural ikramlar ve oyunlarla çocuklara cami sevgisini aşılıyor.

"Cami Market" uygulamasıyla namazlara gelen çocuklara ikramlarda bulunuluyor, oyunlar oynanıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle sürdürülen proje, çocukların cami sevgisi kazanmasına ve yeni arkadaşlıklar edinmesine katkı sağlıyor.

Efendibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Şerife Pelit Cami'de 4 yıl önce projeyi başlattıklarını söyleyen imam hatip Ahmet Vural farkındalık olması için başlattıkları uygulama sayesinde çocukların camiye daha çok geldiğini belirtti.

Vural; "4 yıldır devam eden bir uygulama bu ve biz hiç kimseden bir şey istemediğimiz halde hayır sahiplerinin desteği ile sürdürüyoruz. Çocuklar hem cami coşkusunu yaşayabilmek hem de küçük bir hediye alabilmek adına buraya geliyorlar. Oyunlar oynanıyor, vaazlarımıza, sohbetlerimize katılıyorlar. Camiler çocuk olsun, ahlakı Kur'an olsun felsefesiyle başlattığımız projede onlara dini bilgilerimizi anlatıyoruz. 4 yıldır reyonlarımızı hayırseverlerimiz hiç boş bırakmıyor. "

"Çocuklarımız camiye abone oldular"

Ailelerin de uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Ahmet Vural amaçlarının çocukları donanımlı ve ahlaklı yetiştirmek olduğunu belirtti.

Vural; "Çocuklar velilerine Hacı Şerife Pelit Cami'ye gideceğiz şeklinde yaptırımlar uyguluyorlarmış. Veliler de gelmeye mecbur kalıyorlar. Okul derslerini yapmaya gelen bazı çocuklarımız var, abone oldular. Etüt merkezi gibi okuldan çıktıktan sonra eve gitmeden direkt buraya geliyorlar. Açlıkları varsa marketten yatıştırıyoruz, derslerini yapıyoruz, ikramlarda bulunuyoruz ve her gün Kur'an-ı Kerim, okuyoruz. Gelen çocuklarımızı donanımlı bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Çocukları ile birlikte her gün camiye gelen Hasan Yıldız, "Camimizde çocuklara yönelik olan uygulamadan çok memnunuz. Kendi çocuklarım da dahil camiye gelmek için can atıyorlar. Çocuklar küçük şeylerle mutlu olabiliyorlar. Biz genel olarak benliğimizi unutur hale geldik ama böyle şeylerle yeni filizlenme oluyor çocuklarda. Ağaç yaşken eğilir derler ve bunun çocuklarda güzel filizler vereceğini düşünüyorum. Hocamızda bu konuda çok fedakarlık yapıyor. O yüzden biz de bu konuda çok mutluyuz" diye konuştu.

Aileleri ile birlikte camiye gelen çocuklar da uygulamadan mutlu olduklarını arkadaşları ile güzel vakit geçirdiklerini söyledi. - NİĞDE