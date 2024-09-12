Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile SGK Arasında 'Emekliler Yılı' Protokolü İmzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde İl Müdürlüğü arasında 'Emekliler Yılı' kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, emekli vatandaşların yaşam kalitesi ile refah seviyelerini artırmaya yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemeyi içeren iş birliği protokolleri yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, SGK Niğde İl Müdürlüğü ile ortak eğitim programları, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye ilişkin bir iş birliği protokolü imzaladı. Rektörlük makamında gerçekleşen törende, protokol Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, SGK Niğde İl Müdürlüğü adına ise Müdür Nail Van tarafından imzalandı.

"Emeklilerin yaşam kalitesini artırmalıyız"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2024 yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan edildi. Biz de bu kapsamda emeklilerimizin yaşam kalitelerini artırmak ve refah seviyelerine imkanlarımız ölçüsünde destek olmak için ilimiz SGK Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolü yaptık" dedi.

Konuşmasında emekli bireylerin yaşam kalitesi ile refah seviyelerini artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Rektör Uslu, protokolün başta emekliler olmak üzere her iki kuruma hayırlı olmasını diledi. - NİĞDE