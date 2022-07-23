Niğde'de Polis Aracı Şarampole Yuvarlandı 3 Polis Memuru Yaralandı Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında meydana gelen kazada, trafik devriyesi yapan polis aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi. ENES CAN ÖZMEN Niğde- Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında meydana gelen kazada, trafik devriyesi yapan polis aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre 3 polisin yaralanmasına neden olan kaza, Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında yaşandı. Seyir halindeyken önüne düşen kasaya çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı trafik devriyesi yapan polis aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 polis memuru Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada 3 polis yaralandı. Yaralı polisler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, hastaneye gelerek polislerin durumu hakkında bilgi aldı. Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu bilgisi bildirildi. ANKA / Yerel Gümüşler Kayseri Niğde Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Niğde'de Polis Aracı Şarampole Yuvarlandı 3 Polis Memuru Yaralandı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.