Niğde'de Özel Bir Diyaliz Merkezinde Tedavi Görürken Rahatsızlandığı İddia Edilen ve Hastaneye Kaldırılan Üç Kişiden Biri Yaşamını Yitirdi

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de, özel bir diyaliz merkezinde tedavi görürken rahatsızlandıkları iddia edilen üç kişiden biri yaşamını yitirdi. Niğde İl Sağlık Müdürü Koray Okur, ANKA Haber Ajansı'na; "firma hakkında soruşturma başlattıklarını" açıkladı. Okur, "Ekiplerimiz numune örnekleri aldı. İncelemelerimiz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımızın diyalizden kaynaklı hayatını kaybedip, kaybetmediğini araştırıyoruz" dedi.

Niğde'de özel bir diyaliz merkezinde tedavi görürken rahatsızlandıkları iddia edilen üç kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Acil serviste tedavi altına alınan üç kişiden bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Koray Okur, ANKA Haber Ajansı'na; "Firma hakkında soruşturma başlattık. Ekiplerimiz numune örnekleri aldı. İncelemelerimiz devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımızın diyalizden kaynaklı hayatını kaybedip, kaybetmediğini araştırıyoruz. Firmanın yaklaşık 190 hastası var. Bunlardan 17'sinin tedavisini hastanemizde yapıyoruz. Yoğun bakımda olan hastalarımızın tedavisi bitti ve normal hayatlarına döndüler" açıklamasını yaptı.

Aynı diyaliz merkezinde tedavi gören Cemal Yavuz'un eşi Nahide Yavuz ise şunları söyledi:

"Eşim dokuz aydır diyaliz hastası. Onunla birlikte ben de gidiyorum, tedavisini takip etmek zorundayım. Ama 15-20 gündür, belki de bir aydır problemimiz var, diyalizde. Eşim geldiği zaman enfeksiyon mu kapıyor bilmiyorum, ateşleniyor, 40 derece ateşle yatıyor, baş ağrısı oluyor. Şimdi de Kayseri'yi çıkarttılar. Eşimin Kayseri'ye gidecek durumu yok. Hasta bir annem var. Onu mu takip edeyim, eşimi mi takip edeyim? Eşime yardımcı olun, diyalizinize bir şekilde bakım yapın. İnsanları mağdur etmeyin. Bizim gibi çok insan var, mağdur olan. Sağlık Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanı'ndan rica ediyorum. Bu hastalar diyalize mecbur. Olmazsa olmaz. Bunlar için diyaliz demek, hayat demek."

Diyaliz hastası Cemal Yavuz ise "Ben Kayseri'ye gidip geldiğim zaman birkaç gün ben hasta yatıyorum. Çok tehlikeli durum var. Yani benim vücudum götürmüyor artık. Kayseri'ye gidip de tedavi olmak istemiyorum, zorlanıyorum."