Niğde'de kışlık salça telaşı başladı

Yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığı Niğde'de kışlık hazırlık telaşı başladı.

Salçalık domates ve biberlerin tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte vatandaşlar Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne yönelirken, satın alınan ürünlerin aynı noktada yıkanarak ve çekilerek salça yapımına hazır hale getirilmesi de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Evlerinde kışlık salça hazırlamak isteyen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali'nin yolunu tutuyor halde faaliyet gösteren esnaf ise satışın yanı sıra iş yerlerinin önüne kurdukları makinelerle domates ve biberleri vatandaşların tercihine göre çekerek salça kaynatmaya hazır hale getiriyor. Vatandaşlar satın aldıkları domates ve biberleri tercihlerine göre ince, kabuklu veya kabuksuz şekilde çektirebiliyor, makinelerden geçirilen ürünler salça kaynatmaya hazır şekilde teslim ediliyor.

Domates 10-12, biber 28-30 lira civarında

Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde fiyatlar ürünün geldiği bölgeye, kalitesine ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Salçalık domatesin kilogramı yaklaşık 10 ila 12 liradan, salçalık biberin kilogramı ise 28 ila 30 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Domates ve biber çekim işlemi ise kilogram başına yaklaşık 6 ila 7 lira arasında değişen ücretlerle gerçekleştiriliyor. Halde satışa sunulan salçalık biberlerin önemli bölümü Bursa'nın Karacabey ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesinden getiriliyor. Salçalık domatesler ise Niğde'nin Altunhisar ilçesi başta olmak üzere Karakapı, Çukurkuyu ve çevre köylerdeki üreticilerden temin ediliyor. Hasadın ardından kasalara doldurulan ürünler Niğde Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde tüketicilerle buluşturuluyor.

Hal esnafı Murat Karaca, salçalık ürün satışlarının başladığını belirterek özellikle nakliye maliyetlerinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Karaca; vatandaşlara ürünlerin çekimi konusunda da hizmet verdiklerini belirterek, "Vatandaşımız ürününü alıyor, burada temizleyip çekiyoruz. Bizim sloganımız 'Bidon sizden, doldurması bizden' Ürünü salça kaynatmaya hazır şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Vatandaş fiyatları geçen yıla göre normal buldu

Salçalık biber ve domates almak için hale gelen Murat Sayan ise fiyatları geçen yıla göre değerlendirdi. Sayan; "Salçalık biber ve domates alacağız. Fiyatlar geçen seneye göre normal" ifadelerini kullandı. Hal esnafı Abdullah Biçer de biberlerin Bursa Karacabey'den, domateslerin ise Niğde ve çevresindeki üretim alanlarından geldiğini söyledi. Biçer; "Satışımızı burada yapıyoruz, çekim hizmetimiz de burada var. Ekonomik şartların farkındayız. Elimizden geldiği kadar vatandaşa yük olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kışlık hazırlığı için yaklaşık 300 kilogram ürün alan İsmail Saltan ise halde verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Ürünlerin aynı alanda yıkanması, temizlenmesi ve çekilmesinin önemli kolaylık sağladığını belirten Saltan, "Burada çok güzel bir hizmet var. Ürün burada yıkanıyor, temizleniyor ve çekiliyor. Vatandaş için büyük kolaylık. Hizmetten memnunum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı