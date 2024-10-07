Niğde'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kaban ve Bot Yardımı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) ile Ticaret Borsası (NTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ve Niğde Ticaret Borsası'nın yıllardır birlikte devam ettirdikleri eğitim desteği çerçevesinde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilere kaban yardımında bulunurken, Niğde Ticaret Borsası ise kışlık bot yardımı yaptı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleşen programa; Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, NTB Meclis Başkanı Haluk Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ve Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve okul idarecileri katıldı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NiTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan kaban ve botlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak kaban ve botların alımında, Niğde il genelinde faaliyet gösteren Odamız üyesi olsun olmasın birçok yerel firmaya teklifler dağıtıldı. Odamıza gönderilen tekliflerden ekonomik açıdan ve kalite bakımından en uygun teklifi veren Niğde ilindeki firmalardan kaban ve botlar temin edildi. Odamız ve borsamız personelinin ortak çalışmalarıyla öğrencilerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan kaban ve botların gönderilecekleri okullara göre tasnifleri yapıldı. İlimizde toplam 500 adet kaban ve bot yardımında bulunduk. Dağıtımların hangi öğrencilere yapılacağının belirlenmesinde Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerinin önemli katkıları oldu. Buradan değerli katkılarından dolayı başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin kaban ve botlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise her yıl geleneksel hale gelen bu yardımdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, kış ayları başlamadan öğrencilerin bu yardımlarla buluşmasının önem arz ettiğini belirtti. - NİĞDE