Niğde'deki denetimlerde bu kez iyi örnekler öne çıktı

Niğde'de gıda denetimlerinde olumsuzlukların yanı sıra mevzuata uygun hareket eden işletmeler de kamuoyuna örnek olarak gösterildi.

Niğde'de zabıta ekipleri halk sağlığının korunması hedefiyle market, fırın ve pastanelerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde olumsuzlukların yanı sıra mevzuata uygun hareket eden işletmeler de kamuoyuna örnek olarak gösterildi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında kurallara uygun çalışan, hijyen standartlarını sağlayan ve fiyat etiketi düzenlemelerine riayet eden işletmelerin, topluma örnek teşkil etmesi amacıyla paylaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada; denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığı, aynı zamanda bilinçli ve duyarlı esnafı teşvik etmenin amaçladığını vurguladı.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri istendi. - NİĞDE