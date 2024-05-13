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Niğde'de Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Makas Projesi ile köylerdeki öğrencilerin saç bakımı yapılıyor

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Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Gönüllü Makas Projesi ile gönüllüler tarafından ziyaret edilen köylerde hem çocukların saç bakımları yapılıyor hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Niğde'de Gençlik Merkezi'nin Gönüllü Makas Projesi ile gönüllüler, köylerdeki öğrencilerin saç bakımını yapıyor.

Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Gönüllü Makas Projesi ile gönüllüler tarafından ziyaret edilen köylerde hem çocukların saç bakımları yapılıyor hem de oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü kuaförler Halaç İlkokulu'nu ziyaret etti. Gönüllü kuaförler çocukların saç bakımını yaparken öğrencilerle oyunlar oynandı eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Yapılan açıklamada; Gönüllü Makas Projesine Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Saliha Durmaz, Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü öğretmenleri Aysel Özsaraç ve Meltem Yavuz, öğrenciler ile gönüllü kuaför Mahmut Zengin'in destek verdiği belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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