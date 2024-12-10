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Niğde'de Geleneksel Sokak Oyunları Etkinliği Düzenlendi

Niğde'de Geleneksel Sokak Oyunları Etkinliği Düzenlendi
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Niğde'nin Çukurkuyu Kasabası'nda ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte çocuklar, geleneksel sokak oyunları oynayarak dijital bağımlılık ve mahremiyet konularında farkındalık kazandılar.

Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında ortaokul öğrencilerine yönelik Geleneksel Sokak Oyunları Etkinliği düzenlendi.

Niğde ve Bor Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Bor Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Niğde Çocuk Hakları Komitesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte çocukların zihinsel gelişimi, akıl yürütme, psikomotor becerilerin gelişimi ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik oyunlar oynandı. 120 çocuğun katıldığı etkinlikte "Dijital Bağımlılık" ve "Mahremiyet" konularında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim verildi, çocuk hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çocukların dijitalden uzaklaşarak oyunlar oynaması, arkadaşlıklar edinmesi ve geleneksel oyunların yaşatılmasının da hedeflendiği etkinlikte birbirinden farklı oyunlar oynayan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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