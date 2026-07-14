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Niğde'de 15 Temmuz'un 10. Yıl Dönümü Anma Programı Belli Oldu

Niğde'de 15 Temmuz'un 10. Yıl Dönümü Anma Programı Belli Oldu
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Niğde Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek program kapsamında şehitlik ziyareti, fotoğraf sergisi, mevlid, yürüyüş, fener alayı ve Demokrasi Nöbeti etkinlikleri yer alıyor. Program gece 00.13'te sela ve dualarla sona erecek.

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programı belli oldu.

Niğde Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 15 Temmuz Çarşamba günü gece yarısına kadar çeşitli programlarla devam edecek. Program kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü Niğde Şehitliği'nde şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. Ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Dışarı Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif duası okunacak. Akşam saatlerinde ise Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu Kasabası'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı yapılacak. Saat 20.15'te Derbent Kavşağı'ndan başlayacak 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı, Valilik Yerleşkesi Otoparkı'nda sona erecek.

Yürüyüşün ardından Valilik Yerleşkesi Otoparkı'nda düzenlenecek Demokrasi Nöbeti Etkinlikleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz belgesel gösterimi, protokol konuşmaları, mehteran gösterisi ve konser gerçekleştirilecek. Program, gece saat 00.13'te sela okunması ve dua ile sona erecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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