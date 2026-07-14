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Yapılan paylaşım sonrası çılgına dönen El Bilal Toure'den Beşiktaş taraftarına hakaret

Yapılan paylaşım sonrası çılgına dönen El Bilal Toure'den Beşiktaş taraftarına hakaret
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Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, sosyal medyada siyah-beyazlı bir taraftara verdiği cevapla gündem oldu.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Malili golcü El Bilal Toure, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan bir paylaşıma verdiği sert yanıtla gündeme oturdu.

EL BILAL TOURE'Yİ ÇILDIRTAN PAYLAŞIM

Siyah-beyazlı bir taraftarın, sosyal medya üzerinden El Bilal Toure ile Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ı kıyaslayan bir paylaşım yapması üzerine 24 yaşındaki futbolcu adeta çılgına döndü.

"ADIMI SÖYLEMEYİ BIRAKIN APTALLAR''

Yapılan paylaşıma sessiz kalmayan Toure, hakarete varan ifadelerle taraftara tepki gösterdi. Malili oyuncu verdiği yanıtta "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kendi kulübünüze odaklanın! Umarım adımı sizin bu saçmalıklarınızda son kez görüyorumdur! Bakalım yeni süperstarlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 26 resmi karşılaşmada görev alan El Bilal Toure, bu maçlarda takımına 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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