ABD'de yeni yıl yoğun güvenlik önlemleri altında coşkuyla kutlandı

ABD'de yeni yıl, hava sıcaklığının hissedilen eksi 8 derecelere düşmesine ve kar yağışına rağmen dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla Times Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanırken, binlerce polis görev yaptı.

ABD'de yeni yıl coşkuyla karşılandı. New York şehrinde düzenlenen ve dünyanın en ünlü yılbaşı etkinliklerinden biri olan Times Meydanı'ndaki geleneksel "Kristal top" organizasyonu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Hava sıcaklığının hissedilen eksi 8 derecelere düşmesine ve kar yağışına rağmen, yaklaşık 1 milyon kişi coşkulu bir geri sayımla 2026'ya girdi. Atılan havai fişekler ve konfetiler, New York'un simge meydanında görsel bir şölen oluşturdu.

NYPD'den olağanüstü güvenlik planı

Her yıl milyonlarca kişinin takip ettiği ve küresel ölçekte canlı yayınlanan kutlamalar nedeniyle New York yönetimi ve güvenlik birimleri, haftalar öncesinden kapsamlı bir planlama yaptı. Kutlamalar süresince yaya ve araç trafiği büyük ölçüde kısıtlanırken, meydan ve çevresinde çok katmanlı güvenlik önlemleri devreye alındı.

New York Polis Departmanı (NYPD), yılbaşı gecesi için Times Meydanı ve çevresinde binlerce polisi görevlendirdi. Meydana açılan tüm sokaklarda çok sayıda güvenlik kontrol noktası kuruldu, alana giriş yapanlar dedektörlerden geçirilerek tek tek arandı. Kutlamalar boyunca mobil tarama ekipleri kalabalık içerisinde devriye görevini sürdürdü. Bombayla mücadele ekipleri, K9 köpek timleri, özel operasyon birimleri, polis helikopterleri ve insansız hava araçları güvenlik planına dahil edildi. Gece boyunca Times Meydanı ve çevresindeki ana arterler hem yerden hem de havadan gözetim altında tutuldu.

Erişim kısıtlamaları ve yasaklı eşyalar

Times Meydanı'na çıkan yollarda araç trafiği tamamen kapatılırken, muhtemel saldırılara karşı onlarca kum yüklü kamyon, beton bloklar ve polis araçları bariyer olarak yerleştirildi. Güvenlik gerekçesiyle sırt çantası, büyük paketler, alkol, şemsiye gibi eşyaların alana girişine izin verilmedi; alandan çıkanların yeniden giriş yapması yasaklandı. Kutlamalar, kapsamlı güvenlik önlemleri altında olaysız şekilde tamamlandı. - NEW YORK