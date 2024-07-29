NEVÜ Tanıtım ve Tercih Günleri Başlıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), üniversite tercihinde bulunacak aday öğrencilere destek sağlamak üzere "Tanıtım ve Tercih Günleri" düzenliyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite tercihlerinin alınmaya başlaması nedeniyle 25 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' düzenleneceğini belirtti.

Rektör Aktekin, "NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Destek ve Danışma Ofisinde aday öğrencilere ve velilere alanında uzman akademisyen ve personel tarafından NEVÜ'nün bölümleri, giriş taban puanları, üniversitenin akademik gelişimi, öğrenci değişim programları, yurt imkanları, sosyal ve kültürel imkanların yanı sıra uygulama ve iş alanları hakkında detaylı bilgiler verilecek. Ben bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan üniversite adayı tüm gençlerimizi ve ailelerini üniversitemize davet ediyorum" diye konuştu.

NEVÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 25 Temmuz - 02 Ağustos tarihlerinde 08: 30- 17: 30 saatleri arasında aday öğrencileri ağırlamaya devam edecek. - NEVŞEHİR