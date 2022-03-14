Nevşehir Valisi Becel, Tıp Bayramını kutladı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Vali Becel mesajında; "İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarından bu güne kadar milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız; özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler. Sağlık hizmetlerinin sunumunda, tüm çalışanlarımızın devlet - vatandaş arasındaki hizmet akışının sağlanması amacıyla vazifesini büyük bir sabır ve özveriyle gece gündüz demeden yerine getirdiğine hep birlikte şahit oluyoruz. İnsanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar da kutsal görevi yerine getirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarımızı bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan ve insan sağlığı üzerinde büyük tehdit oluşturan koronavirüse karşı mücadelemizde de tüm doktor ve sağlık çalışanlarımız görevlerine olan bağlılıklarını en güzel şekilde devam ettirerek ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerini bir kere daha tüm dünyaya kanıtlamış oldular. Bu bağlamda İlimizde de nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine şahit oluyoruz. Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden sağlık çalışanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel