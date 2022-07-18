Nevşehir'in il oluşunun 68. yıl dönümü kutlanacak - Haberler

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Nevşehir'in il oluşunun 68. yıl dönümü kutlanacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'in il oluşunun 68. yıl dönümü kutlanacak

Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 68. yıldönümü düzenlenecek konser programı ile kutlanacak.

Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 68. yıldönümü düzenlenecek konser programı ile kutlanacak.

Nevşehir'in il oluşunun 68. yıldönümü nedeniyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek. İl protokolü ve vatandaşların katılımı ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek olan program saat 20.30'da başlayacak. Protokol konuşmaları ile başlayacak olan programda ünlü sanatçılar Ender Balkır ve Elif Buse Doğan Nevşehirliler için muhteşem bir konser verecek.

Konser programının ardından ise havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kapadokya Nevşehir Kabine Yerel Haberler

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