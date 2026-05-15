Özel ihtiyaç gençler için temsili askerlik heyecanı

Nevşehir'de özel ihtiyaçlı gençler için temsili askerlik yemin töreni düzenlendi.

Tören, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Programa Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, JAKEM Komutanı Albay Hüseyin Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, askeri personel, 17 özel ihtiyaçlı genç ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, özel ihtiyaçlı gençler Türk bayrağı önünde yemin ederek temsili askerlik görevlerini yerine getirdi. Yemin töreninin ardından gençlere terhis belgeleri takdim edildi.

Tören sonrası özel ihtiyaçlı gençler, jandarma personelinin görev sırasında kullandığı silah, teçhizat ve çeşitli ekipmanları inceleme fırsatı buldu. Gençler ve aileleri, jandarma personelinden ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Oğlunun temsili askerlik törenine katılan Ayşe Aktaran ise duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Oğlum sağlıklı olsaydı asker olmasını isterdim. Bugün burada çok duygulandım" dedi.

Düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı