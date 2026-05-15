Haberler

Özel ihtiyaç gençler için temsili askerlik heyecanı

Özel ihtiyaç gençler için temsili askerlik heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende 17 özel ihtiyaçlı genç, Türk bayrağı önünde yemin ederek temsili askerlik görevlerini yerine getirdi. Törene aileler ve askeri yetkililer katıldı.

Nevşehir'de özel ihtiyaçlı gençler için temsili askerlik yemin töreni düzenlendi.

Tören, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Programa Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, JAKEM Komutanı Albay Hüseyin Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, askeri personel, 17 özel ihtiyaçlı genç ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, özel ihtiyaçlı gençler Türk bayrağı önünde yemin ederek temsili askerlik görevlerini yerine getirdi. Yemin töreninin ardından gençlere terhis belgeleri takdim edildi.

Tören sonrası özel ihtiyaçlı gençler, jandarma personelinin görev sırasında kullandığı silah, teçhizat ve çeşitli ekipmanları inceleme fırsatı buldu. Gençler ve aileleri, jandarma personelinden ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Oğlunun temsili askerlik törenine katılan Ayşe Aktaran ise duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Oğlum sağlıklı olsaydı asker olmasını isterdim. Bugün burada çok duygulandım" dedi.

Düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı