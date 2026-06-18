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207 hafız icazet belgesini aldı

207 hafız icazet belgesini aldı
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Nevşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 207 öğrenci için düzenlenen törende icazet belgeleri verildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Vali'nin katıldığı programda öğrenciler Kur'an tilavetleriyle beğeni topladı.

Nevşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 207 öğrenci bugün düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camii'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, hafızlığın İslam medeniyetindeki önemine dikkat çekerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve hayatına rehber edinen gençlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Programda misafir okuyucular tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri sunulurken, hafız öğrenciler de tilavetleriyle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yapılan duaların ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 207 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de hafız öğrencileri tebrik ederek; ailelerine ve eğitim sürecinde emeği geçen hocalarına teşekkür etti. Kök; Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık ünvanını alan öğrencilerin ülkenin manevi geleceği açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir İl Müftüsü, din görevlileri, aileler ve 207 hafız öğrenci katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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