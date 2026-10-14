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Nevşehir Avanos'ta elektrikli bisiklet uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında 3 tekerlekli elektrikli bisiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada 69 yaşındaki sürücü yaralandı, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarılıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücüsü Yakup K. (69) yaralandı.

Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle 123'ühncü Sokak'ta, mezarlık mevkii yakınlarında meydana geldi. Yakup K.'nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle Nevşehir-Avanos istikametinde seyir halindeyken, kontrolden çıkan bisiklet uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Yakup K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Yakup T. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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