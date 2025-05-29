NEÜ'den TRT'ye Teknik Gezi Düzenlendi

NEÜ'den TRT'ye Teknik Gezi Düzenlendi
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, kurumsal iletişim alanındaki uygulamaları yerinde incelemek amacıyla TRT Genel Müdürlüğü ve TRT Arı Stüdyosuna teknik gezi düzenledi. Katılımcılar, TRT Müzesini gezerek yayıncılığın tarihi süreçlerini inceledi ve TRT'nin güncel habercilik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve kurumsal iletişim alanındaki profesyonel uygulamaları yerinde incelemek amacıyla TRT Genel Müdürlüğüne ve TRT Arı Stüdyosuna teknik gezi düzenledi.

TRT Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan TRT Müzesini gezen heyet, Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının dünden bugüne gelişimini yansıtan arşivlik cihazlar, kamera sistemleri, mikrofonlar, kostümler ve tarihi yayın örneklerini inceledi. Katılımcılar, TRT'nin köklü tarihine tanıklık ederken yayıncılığın evrelerine dair zengin bir içerikle buluştu. Müze gezisinin ardından TRT'nin yayın organlarını ve birimlerini ziyaret eden NEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeli, yayıncılık süreçlerine dair kapsamlı bilgiler aldı. Canlı yayın stüdyoları, seslendirme ve kurgu odaları gezilerek, prodüksiyonun her aşamasına dair detaylı bilgiler TRT yetkilileri tarafından aktarıldı. Ayrıca heyet, TRT Haber Merkezini de ziyaret ederek haberin hazırlanma, doğrulama ve yayınlama aşamalarına dair süreci yakından inceledi. TRT haber editörlerinden alınan bilgilerle, güncel ve doğru haberciliğin temel ilkeleri, kriz anlarında haber yönetimi ve dijital haberciliğe dair uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi edinildi. Dijital yayıncılık ile ilgili sürenin ve sürecin doğru kullanımı, yayıncılıkta nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili fikir ve tecrübe alışverişi yapıldı. TRT'nin kurumsal iletişim politikaları, yayın stratejileri, prodüksiyon altyapısı ve dijital medya faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirmelerin ardından heyet, TRT Arı Stüdyosunu ziyaret etti. Stüdyo gezisinde katılımcılar, televizyon yayıncılığının perde arkasında yürütülen teknik ve içerik üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Bu tür ziyaretlerin kamu kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırdığına dikkat çeken NEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Arif Çelik, TRT yönetimine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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