Neşet Ertaş, Vefatının 13. Yılında Anıldı

Neşet Ertaş, Vefatının 13. Yılında Anıldı
Güncelleme:
Türk halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Kırşehir'deki kabri başında sevenleri tarafından anıldı. Vatandaşlar, dualar ederek sanatçıyı rahmetle yad etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Türk halk müziğinin usta ismi merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Kırşehir'deki kabri başında anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Usta sanatçı Neşet Ertaş, vefatının 13. yıldönümünde sevenleri tarafından Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Neşet Ertaş'ı anmak için Bağbaşı Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, dualar ederek sanatçıyı rahmetle yad etti. Sanatçının kabri başında dua eden Erdoğan Bozkurt, Neşet Ertaş'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mal olmuş bir ozan olduğunu belirterek, "Unutulmaz eserler bıraktı. Birçok bestesiyle kendinden sonraki nesillere örnek oldu. Kırşehir bir türkü pınarı, bir türkü şehridir. Türk halk müziği alanında bu değerlere sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Aksaray'dan gelen Sait Eroğlu, Neşet Ertaş'ın büyüklüğünün farkında olduğunu ifade ederek, "O sadece bir sanatçı değil, bir kültür elçisidir" diye konuştu.

Anma törenine Almanya'dan katılan Zehra Meral ise, Ertaş'ın adını Türkiye'nin dört bir yanında gördüğünü belirterek, "Mezarına gelerek dua etmek bana büyük mutluluk verdi" dedi.

Ziyaretçilerden Fadime Eroğlu da, bu tür değerli sanatçıların kıymetinin hayattayken bilinmesi gerektiğini vurguladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
