Nemrut Krater Gölü'nde Ayı Saldırısı: Aile Panik Yaşadı

Güncelleme:
Bitlis'in Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir aile, kucağında bebek bulunan bir vatandaşın üzerine ayı saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'nde gezi yapan bir vatandaş, kucağında bebekle dolaşırken uğradı ayı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı. Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı. Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
