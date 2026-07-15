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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: "İrade bizim, vatan bizim"

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladığı mesajda, darbe girişiminin bertaraf edilmesinin yanı sıra milletin iradesine ve bayrağına sahip çıktığı destansı direnişi vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, Türk milletinin iradesine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığı destansı bir direnişin adı olduğunu vurguladı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Hatipoğlu, milli iradenin ve vatan savunmasının önemine dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz; yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aziz milletimizin iradesine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığı destansı bir direnişin adıdır. Bundan tam 10 yıl önce, tanklara, uçaklara ve silahlara karşı; imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle meydanlara inen milletimiz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözünü tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İrade bizim, vatan bizim!" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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