Nebati: "Jeostratejik Gelişmelerin Çok Daha Fazla Gündeme Geldiği, Enerji ve Gıda Politikalarındaki İstikrarın Çok Daha Önem Kazandığı Bir Süreçteyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir’de; “Hem ülkemiz hem de dünya tarihi için, yine kritik bir dönemeçteyiz. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı.

KERİM UĞUR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de; "Hem ülkemiz hem de dünya tarihi için, yine kritik bir dönemeçteyiz. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Nebati, basın açıklama yaptı. Açıklamaya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP İzmir Milletvekilleri Necip Nasır ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı. Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki, İzmir; ülkemizin sadece siyasi bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da temellerinin atıldığı, tarihimize yön vermiş, gazi ve güzide şehirlerimizden biri olması ile bizler için önem ve özel bir anlam taşıyor. İzmir, 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmış, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları burada belirlenmiştir.

Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkanları oluşturmaya, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz.

Bugün de hem ülkemiz hem de dünya tarihi için, yine kritik bir dönemeçteyiz. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz.

17-19 Şubat 2023 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacaktır. Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak; Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır.

Öte yandan, küresel ekonominin gündemindeki konular da ele alınacak ve gelecek yüzyıla damga vurması beklenen gelişmeler derinlemesine tartışılacaktır. Ülkemiz ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin yer alacağı kongreye, alanında önde gelen yabancı iktisatçılar da katılım gösterecektir. Bu kapsamda 15 farklı ülkeden 30'a yakın yabancı akademisyen ve uzman kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacaktır.

Gazi Mustafa Kemal: 'Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!' diyor. Bizler de 20 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı anlayışla hep ileriye doğru güçlü hamleler yapıyor, 'durmak yok yola devam' düsturuyla ilerleyişimizi aralıksız sürdürüyoruz. İnanıyorum ki ilkinden tam 100 sene sonra yine İzmir'de düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi, Türkiye Yüzyılını beraberce inşa etmemiz bu dönemde, önümüzde yepyeni ufuklar açacak, ilerleyişimizin bir aşama daha kaydetmesine büyük katkılar sunacaktır.

Geçmişimize ve yarınlarımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımızı, 17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif edecekleri bu büyük buluşmaya davet ediyorum."