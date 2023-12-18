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Nazım Hikmet 122 Yaşında… Büyük Şair Doğum Gününde Maltepe'de Anılacak

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Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak’ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe’de düzenlenen etkinlikle anılacak.

Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe'de düzenlenen etkinlikle anılacak.

Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenecek gecede hem büyük şairin hayatı hem şiirleri hem de politik mücadelesi canlandırılacak.

Nazım Hikmet Memleket Memleket Nazım Hikmet başlıklı gecede ünlü şairin doğum günü anmasına, sanatçılar Haluk Çetin gitarıyla, Pelin Batu ve Nilüfer Açıkalın şiirleriyle Burhan ve Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken) Nazım Hikmet şarkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 15 Ocak tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Nazım Hikmet sevenlerin geceye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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