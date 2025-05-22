Nazilli Kız Meslek Lisesi'nde Bilim Fuarı Coşkusu

Nazilli'deki Kız Meslek Lisesi'nde Bilim Fuarı coşkusu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim veren Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Kız öğrencilerin hazırladığı projeler hem kendilerini hem de izleyenleri mutlu etti.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve araştırma yapma yeteneklerini desteklemeyi amaçlayan bilim fuarında 13 proje sergilendi. Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. "Bilim ve Teknoloji ile İnşa Edeceğimiz Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen fuarda projeye dahil olan öğrenciler sunum yaparak projelerini anlattı.

Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Koçak, açılış öncesi yaptığı bilgilendirmede bu tür organizasyonların, öğrencilerin özgüvenlerini artırırken aynı zamanda bilime olan ilgilerini de pekiştirdiğini ifade etti. Fuarın açılış kurdelesini ise Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yıldıray Demir, Şube Müdürü Arif Koçak, Özel Büro Yetkilileri Ali Karacaoğlu ve İhsan Çatma, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Eğitim Uzmanı Neşem Yaşar, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler fuarı gezerek projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Bilim tutkunlarını bir araya getiren fuarın, aynı zamanda genç yeteneklerin keşfedilmesine de imkan sağlaması hedeflendiği ifade edildi.