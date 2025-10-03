Nazilli Devlet Hastanesi'nde Öğrencilere Afet Eğitimi Verildi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde staj yapan öğrenciler, yangın tatbikatından kırmızı kod uygulamalarına kadar birçok konuda uygulamalı afet eğitimi alarak kriz anlarında doğru müdahale yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde staj yapan öğrenciler, mesleki eğitimleri kapsamında afet ve acil durumlara yönelik uygulamalı eğitim aldı. Hastanenin Sivil Savunma Amiri Aytunç Çumralı tarafından verilen eğitimde, öğrenciler hem teorik bilgiler edindi hem de uygulama yapma fırsatı buldu. Eğitim programında yangın eğitimi, kırmızı kod uygulamaları, temel afet bilinci, acil durum plan krokileri ve yangın söndürücülerin kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, yangın söndürme tatbikatı gibi uygulamalarla afet ve acil durumlarda hızlı, doğru ve etkili müdahale yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu. Nazilli Devlet Hastanesi, bu tür eğitimlerin hem öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını hem de muhtemel afet ve acil durumlarda toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgularken yaptığı açıklamada "Stajyer öğrencilerimiz, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle afet ve acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yöntemlerini öğrenme fırsatı buldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN