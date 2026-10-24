Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli Devlet Hastanesi’nde GÖREN ve DEN-İZ verileri değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli Devlet Hastanesi’nde GÖREN ve DEN-İZ verileri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Devlet Hastanesi’nde SDS kapsamında GÖREN göstergeleri ve DEN-İZ verileri değerlendirildi. Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve yönetimin katıldığı toplantıda hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için iyileştirme başlıkları görüşüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, Sağlıkta Değerlendirme Sistemi (SDS) kapsamında GÖREN göstergeleri ve DEN-İZ verilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetiminin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin göstergeler ve veriler değerlendirildi. Görüşmede hastanenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik iyileştirme başlıkları ele alındı. Sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevcut uygulamaların sürdürülebilirliği ve iyileştirme çalışmalarının devamlılığı üzerinde duruldu. Nazilli Devlet Hastanesi yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

Açılan bayrak ve atılan slogan, İstanbul Barosu seçimini karıştırdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı