Nazilli'de İncir Üreticilerine Sağlıklı Üretim ve Depolama Eğitimi Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticilerine, 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında sağlıklı üretim, hasat, kurutma ve depolama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur ile ilçe teknik personelinin katılımıyla Kestel ve Yalınkuyu mahallelerinde bulunan üreticilerle bir araya gelindi. Yalınkuyu Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında üreticilere incir üretiminde uygulanması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Toplantıda sağlıklı ilek kullanımının yanı sıra doğru ilekleme yöntemleri, kuru incir hasadı ve kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Ayrıca kuru incirde kalite ve gıda güvenliği açısından önem taşıyan aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik uygulanması gereken yöntemler anlatıldı.

Üretici ve ilek bahçesi sahiplerinin sorumluluklarının da aktarıldığı toplantıda, kuru incirin uygun şartlarda depolanması konusunda bilgilendirme yapıldı. Tebliğe aykırı uygulamalarda uygulanabilecek idari yaptırımlar hakkında da üreticilere bilgi verildi. Yetkililer, incir üretiminde kalite ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla üreticilerin tebliğ kapsamında belirlenen kurallara riayet etmelerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı