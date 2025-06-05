Nazilli'de Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Ambulans Şoförü Uğurlandı

Nazilli'de Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Ambulans Şoförü Uğurlandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tren kazasında hayatını kaybeden ambulans şoförü Mustafa Erke, mesai arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İl Sağlık Müdürü, Erke’nin ailesine başsağlığı diledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin altında kalarak hayatını kaybeden ambulans şoförü Mustafa Erke için Aydın İl sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları Erke'yi gözyaşları içinde uğurladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Nazilli 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak görev yapan Mustafa Erke, dün Nazilli'de trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Çalışkanlığı, güler yüzlülüğü ile tanınan Erke, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hayatını kaybeden Mustafa Erke'nin kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Erke'nin cenazesi edilen dua ve alınan helalliğin ardından Denizli'ye uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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