Nazilli'de 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında nesli tükenen hayvanlara dikkat çekildi

Nazilli'de 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında nesli tükenen hayvanlara dikkat çekildi
Güncelleme:
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında, Recep Bey İlkokulu'nda nesli tükenen ve tükenme tehlikesi altındaki hayvanlarla ilgili farkındalık etkinliği düzenlendi. Programda halk oyunları gösterisi ve bilgilendirme sunumları yapıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeşil Adımlar Projesi' kapsamında, Recep Bey İlkokulu'nda nesli tükenen ve tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlar temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Programa Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere çok sayıda öğrenci, öğretmen ve okul idarecisi katılım sağladı. Etkinlik öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Orman Dairesi yetkilileri tarafından öğrencilere, nesli tükenen ve tükenme riski altında bulunan hayvan türleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan, nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanları konu alan sergi katılımcıların ziyaretine açıldı. Öğrencilerin emekleriyle hazırlanan sergi büyük ilgi görürken, doğa ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, bu anlamlı farkındalık çalışmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür ederek, benzer projelerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

