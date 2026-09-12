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Nazilli’de kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimi

Nazilli’de kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde depresyon, lenfoma kanseri ve kadın sağlığının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde depresyon, lenfoma kanseri ve kadın sağlığının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda kadınlara yönelik çeşitli konularda eğitim programı düzenlendi. Programa sağlık, emniyet ve sosyal hizmet personeli katıldı. Eğitim kapsamında Dr. Ece Kundakoğlu tarafından depresyon, lenfoma kanseri ve kadın sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara söz konusu hastalıkların belirtileri, erken fark edilmesi ve kadın sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Programda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede ailelerin ve özellikle annelerin dikkat etmesi gereken konular ele alındı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen "Mahremiyet Eğitimi" ile de kişisel sınırlar, mahremiyet ve güvenli davranışlar konusunda katılımcılara bilgi verildi. Farklı kurumların katkısıyla gerçekleştirilen eğitim programıyla kadınların sağlık, bağımlılıkla mücadele ve mahremiyet konularında bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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