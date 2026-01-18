Haberler

Nazilli'de kadınlara yönelik sağlık ve farkındalık eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadın sağlığı, kanser taramaları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin amacı, kadınların bilinçlenmesini ve güçlü bireyler olmalarını sağlamak.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kadınlara yönelik bilgilendirici eğitim programı düzenlendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kadınların günlük yaşamda bilinçli ve güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sağlanması amaçlandı. Gerçekleştirilen program kapsamında, merkezde görevli hekim tarafından kadınlara 'Kadın Sağlığı ve Kanser Taramaları' konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, erken tanının önemi, düzenli taramaların sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ve kadınların bu konudaki farkındalığının artırılması hedeflendi. Programda ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi de verildi. Eğitimde, aile içi farkındalığın önemi, bağımlılıkla mücadelede annelerin rolü ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara aktarıldı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen 'Mahremiyet Eğitimi'nde ise bireysel sınırlar, mahremiyet bilinci ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
