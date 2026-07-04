Nazilli'de kadın sağlığı, narkotik ve mahremiyet konularında eğitim verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kadın sağlığı, kanser taramaları, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, Hemşire Ferda Hatun tarafından katılımcılara kadın sağlığı ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi. Eğitimde erken teşhisin önemi ile düzenli taramaların hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki rolü anlatıldı. Program kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verilerek, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle annelerin bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sosyal Hizmet Merkezi personeli ise katılımcılara 'Mahremiyet Eğitimi' vererek kişisel sınırların korunması, mahremiyet bilinci ve bireysel farkındalık konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı