Haberler

Nazilli'de kadın sağlığı, narkotik ve mahremiyet konularında eğitim verildi

Nazilli'de kadın sağlığı, narkotik ve mahremiyet konularında eğitim verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadın sağlığı, kanser taramaları, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kadın sağlığı, kanser taramaları, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, Hemşire Ferda Hatun tarafından katılımcılara kadın sağlığı ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi. Eğitimde erken teşhisin önemi ile düzenli taramaların hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki rolü anlatıldı. Program kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verilerek, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle annelerin bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sosyal Hizmet Merkezi personeli ise katılımcılara 'Mahremiyet Eğitimi' vererek kişisel sınırların korunması, mahremiyet bilinci ve bireysel farkındalık konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!