Nazilli'de İncir Üreticilerine 2 Bin 400 Kerevet Dağıtıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Aydın Emanetine Sahip Çıkıyor' Projesi kapsamında incir üreticilerine yüzde 50 çiftçi katkı paylı 2 bin 400 adet incir kurutma kereveti dağıtıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtım programında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'İyi Tarım Uygulamaları' ve 'Organik Tarım Uygulamaları' projeleri kapsamında temin edilen incir kurutma kerevetleri üreticilere teslim edildi. Yüzde 50 hibeli olarak hayata geçirilen destekleme kapsamında toplam 2 bin 400 adet incir kurutma kereveti, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur'un katılımı ve öncülüğünde teknik personel tarafından üreticilere dağıtıldı.

Yetkililer, dağıtılan kerevetlerin incirlerin hijyenik şartlarda kurutulmasına katkı sağlayacağını, ürün kalitesinin artırılmasına destek olacağını belirtti. Destekleme ile kaliteli ve güvenilir incir üretiminin yaygınlaştırılması, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunularak, dağıtılan kerevetlerin temiz, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı