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Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığı İçin Farkındalık Etkinliği

Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası: Anne ve Çocuk Sağlığı İçin Farkındalık Etkinliği
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Nazilli’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve çocuk sağlığına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Nazilli'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve çocuk sağlığına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) personelleri tarafından İstasyon Meydanı'nda stant açılarak vatandaşlara sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil ve Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu tanıtıldı. Vatandaşlara gebelik ve lohusalık dönemlerinde gerçekleştirilen sağlık izlemlerinin önemi anlatılırken, 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen 'SAHA Elçileri' çalışmaları ile Bebek, Çocuk ve Genç Akademileri tanıtılırken, çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikle anne ve çocuk sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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