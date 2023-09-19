Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve gaziler günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Nazilli'de Gaziler Günü etkinlikleri İstasyon Meydanındaki Atatürk büstüne çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı'nda bulunan gaziler ve şehitlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Son olarak Nazilli Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi. Davetlilere dernek önünde Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan tavuklu pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

"19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun"

Tüm Gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugün Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanımız Hasan Karataş ve kıdemli büyüklerimiz, kıymetli gazilerimizle bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Onların bilgi ve birikimlerinden faydalanmak, vatanseverliğine şahit olabilmek bizler için paha biçilemez. Allah kendilerine sağlıklı uzun ömürler versin. Başta Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" dedi.

Etkinliklere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saliha Altuntaş, siyasi partilerin temsilcileri, İlçe Daire Müdürleri ve Amirleri, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, şehit ve gazi yakınları katıldı. - AYDIN