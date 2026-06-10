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Nazilli'de siber güvenlik bilgilendirme semineri düzenlendi

Nazilli'de siber güvenlik bilgilendirme semineri düzenlendi
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Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik protokol kapsamında siber güvenlik ve orman yangınları konulu bilgilendirme semineri yapıldı.

Nazilli Kaymakamlığı koordinesinde, 24.04.2026 tarihinde yürürlüğe giren "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Alınması Protokolü" kapsamında; çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi.

Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Müftüsü Hakan Türe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve daire müdürleri katıldı. Program kapsamında Nazilli İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında görev yapan imam hatipler, müezzin kayyımlar ve daire personeli ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli katıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sosyal Medya Suç Türleri ve Bu Suçlarla Mücadele Yöntemleri" konulu siber güvenlik bilgilendirme seminerinde sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, dijital platformlarda karşılaşılabilecek tehlikeler ve güvenli internet kullanımına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Uzman ekipler, özellikle çocuk ve gençlerin dijital ortamda maruz kalabileceği risklere karşı öğretmenlerin bilinçli ve dikkatli olmalarının önemine vurgu yapıldı.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu da orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yaptığı konuşmada Nazilli İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında görev yapan imam hatipler, müezzin kayyımlar ve daire personeli ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline seslenerek özellikle çocukların sosyal medyada güvenliğinin sağlanması için azami ölçüde hassasiyet göstermelerini ve herkesi bilgilendirmelerini istedi. Kaymakam Kan son olarak orman yangınları ile mücadelede yeni çıkan yasalar gereği orman yangınlarında olay yeri inceleme ekiplerinin görevlendirilerek gerekenin yapılacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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