Nazilli'de 2024-2025 Eğitim Yılı Hazırlıkları İçin Toplantı

Nazilli'de 2024-2025 Eğitim Yılı Hazırlıkları İçin Toplantı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçe genelindeki okul müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda geride kalan yılın faaliyetleri ve yeni stratejiler ele alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ile ilçe genelindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda, geride kalan eğitim öğretim yılında yürütülen faaliyetler, hayata geçirilen projeler ile sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler detaylı olarak ele alındı.

Eğitim camiasının ortak akıl ve iş birliği içinde sürdürdüğü özverili çalışmalar istişare edilerek, yeni eğitim yılı için izlenecek stratejiler belirlendi. Verimli ve yapıcı bir atmosferde geçen toplantıda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülürken, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, katkı sunan tüm idarecilere teşekkür ederek, "Birlikte başardık, birlikte daha da iyisini başaracağız" ifadeleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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