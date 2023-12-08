Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik şartları, kazalar ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Nazilli Belediyesi ve İş Sağlığı, Güvenliği yetkilileri tarafından Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitime Müdürlük personelinin tamamı katıldı.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde Nazilli Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. İş Güvenliği Uzmanı Yakup Türkan ve işyeri hekimi Dr. Osman Köksal tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personelin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için çalışma alanlarındaki iş sağlığı, güvenliği ile tedbirlerine riayet etmeleri konusunda bilgilendirildi.

İş yerlerinde muhtemel kazalar, çalışma esnasında kullanılan aletler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve kazalar sonrası yapılması gerekenler konusunda çalışanlara verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirten İş Güvenliği Uzmanı Yakup Türkan, "İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması ve çalışma alanlarında tedbir ve önlemlerin alınmasına katkı sunan öncelikle Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a, ilgili birim müdürlüklerimize ve Nazilli Belediyesi' ne teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN