Nazilli Belediyesi Metruk Bina Temizliği Yaptı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaçay Mahallesi devlet karayolu üzerinde bulunan metruk binada temizlik çalışması yaptı.

Uzun zamandır kullanılmayan ve metruk hale gelen binanın bakımsız hale gelmesinden dolayı mahalle sakinleri rahatsızlıklarını bildiren dilekçe ile Nazilli Belediyesi'ne müracaat etti. Dilekçedeki müracaata ivedilikle geri dönüş yapan Nazilli belediyesi yetkilileri kapsamlı önlemleri alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bağlı ekiple temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Metruk binanın çevresinde özellikle sağlık ve hijyen açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri yapılan temizlik çalışmasından dolayı Nazilli Belediyesi ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce binanın sorumlu olduğu kuruma da bilgi verdiklerini belirten mahalleli, "Belediyemize yaptığımız müracaatımıza iki gün sonra dönüş yapıldı. Önemli bir güzergahta bulunan bu yer kullanılmadığı için kim olduğunu bilmediğimiz insanları tarafından farklı şekillerde kullanma başlandı. Güvenlik görsellik ve sağlık açısından sıkıntı yaşadığımız metruk bina ve çevresinde detaylı temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sabah erken saatlerde başlatılan çalışmada ekipler mevcut çöpleri temizlemenin yanı sıra bahçe içinde yer alan ağaç ve çalıların budamasını da yaptı. - AYDIN