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Nazilli Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazilli Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Merkez üssü Aydın'ın Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi olan ve saat 08.53'de gerçekleşen 3.9 şiddetindeki depremin ardından Nazilli Belediyesi ekipleri harekete geçti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Merkez üssü Aydın'ın Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi olan ve saat 08.53'de gerçekleşen 3.9 şiddetindeki depremin ardından Nazilli Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede depremin meydana geldiği Bekirler Mahallesi ulaşan ekipler, hayvan damı, yol, sosyal alanlar ve konutlarda tek tek incelemelerde bulundu. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mahalle Muhtarı Mustafa Budak ile irtibata geçerek mahalle sakinleri ile görüştü.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Muhtar Budak; "Sabah erken saatlerde mahallemizde yaşanan depremin şokunu hep birlikte yaşadık. Köyümüzde oldukça şiddetli hissedilen depremden kısa süre sonra Nazilli Belediyesi bölgeye ulaştı. Allah hepsinden razı olsun. Doktorumuz geldi, bizlerle tek tek görüştü. Belediyemizin desteğini yakından hissettik. Herkese gelmiş geçmiş olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Budak, Nazilli, Aydın, Yerel, Haberler

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