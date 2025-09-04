Haberler

Nazilerden Çalınan Tablo 80 Yıl Sonra Koruma Altında

Nazilerden Çalınan Tablo 80 Yıl Sonra Koruma Altında
2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan 17. yüzyıl İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi imzalı "Bir Kadının Portresi" tablosunun akıbeti belli oldu. Arjantin Federal Savcısı Daniel Adler, 80 yıl sonra ilk kez geçen ay kaçak Nazi subayı Friedrich Kadgien'in kızı Patricia Kadgien'in yayınladığı bir çevrimiçi ev ilanında görülen tablonun koruma altına alındığını açıkladı. Patricia Kadgien ve eşinin adli kontrol şartıyla ev hapsine alındığını belirten Adler, tablonun çiftin avukatı tarafından yetkililere teslim edildiğini ifade etti. Tabloyu basın mensuplarına gösteren Adler, "Bu sergilemeyi, tablonun ortaya çıkarılmasında payı olan kişiler eseri görebilsin diye yapıyoruz. Özellikle gazeteciler soruşturmanın derinleştirilmesinde önemli rol oynadı" dedi. Adler, tablonun bundan sonra nerede muhafaza edileceğine dair bilgi paylaşmadı.

Kayıp tablo yıllar sonra ortaya çıkmıştı

Hollandalı sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonuna ait olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan "Bir Kadının Portresi" adlı tablo, 80 yıl sonra ilk kez Arjantin'de satışa çıkarılan bir evin ilanında, duvara asılı halde görülmüştü. Söz konusu evin savaş sonrasında Arjantin'e kaçan ve burada ölen eski Nazi Subayı Friedrich Kadgien'in kızı Patricia Kadgien'e ait olduğu belirlenmişti. "Tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eve baskın yapılırken, tablo söz konusu adreste bulunamamıştı. - BUENOS AIRES

