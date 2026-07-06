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NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

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NATO Zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Etimesgut Havalimanı'nda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından karşılandı.

NATO Zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Etimesgut Havalimanı'nda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından karşılandı. Rutte, saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

NATO Zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi taşıyan uçak, Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı. NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Etimesgut Havalimanı'nda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün karşıladı.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunacak olan Rutte'nin, saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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