Narlıdere'de Türk Sanat Müziği Eğitime Destek Konseri düzenlendi

Narlıdere Belediyesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Narlıdere Şubesi işbirliği ile düzenlenen Türk Sanat Müziği (TSM) Eğitime Destek Konseri, sanatseverleri ve eğitim gönüllülerini Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Müzik Direktörlüğünü Ferda Yılmaz'ın üstlendiği, Mustafa Güler ve Selçuk Gürkan'ın solist olarak sahne aldığı anlamlı gece, sanatseverlere adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Türk Sanat Müziğinin en güzide eserlerini seslendiren usta sanatçılara seyirciler de alkışlarıyla eşlik etti. "Toplum sanatla yücelir" sözleriyle konsere emek verenlere teşekkür eden Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, "Narlıdere'nin kültür hayatına renk katan, bizlere keyifli anlar yaşatan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin yeni yılını şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

"HER KATKI GELECEĞE YATIRIM"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çocukların geleceğine dokunan her türlü çalışmayı desteklerini ifade ederek, "Bu yüzden TEMAD Narlıdere Şubesi'nin düzenlediği konseri çok anlamlı ve değerli buluyoruz. TEMAD Narlıdere Şubemiz hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman örnek çalışmalara imza atıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatına sağlanan her katkının ülkemizin geleceğine yatırım olduğunu asla unutmamalıyız. Eğitime desteği bir yurtseverlik görevi olarak gören TEMAD Narlıdere Şubesi'ne yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok kıymetli huzurevi sakinlerimiz de var. Başta huzurevi sakinlerimiz olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini dile getiren TEMAD Narlıdere Şube Başkanı Ali Şafak ise, "343'ü kadın olmak üzere 934 üyemiz ile Narlıdere'mizin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Cumhuriyetimizin ilanında Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği gibi kimsesizlerin kimsesi olabilmek için gençlerimize eğitim bursu, kılık-kıyafet ve kitap yardımı yapmaktayız. Bu geceye katkı koyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamasında bulundu.