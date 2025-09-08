Narin Güran'ın Öldürülmesinin Üzerinden Bir Yıl Geçti

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, cenazesinin bulunduğu ve okulların açılması aynı güne denk geldi. Baba Arif Güran, şu an Narin'i okula götürmesi gerektiğini belirtirken, mezarı başında oturduğunu söyledi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu, arama çalışmaları sonucu 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunması ve okulların açılması, aynı güne denk geldi.

Kızının mezarı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, okulun önünden gelirken, hüzünlü olarak geldiğini söyledi. Güran, "Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, 'babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al' diye söylerdi. Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gün. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hazırlanan iddianame sonucunda tutuklanan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. - DİYARBAKIR