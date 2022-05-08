Naldöken Pazaryeri'nin Temel Betonu Döküldü

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, meclis üyeleri, bürokratlar, Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen ve mahallelilerle birlikte Naldöken Pazaryeri'nin temel betonunu döktü. Çocuk aktivite merkezi ve sosyal donatı alanlarıyla çevrede oturan Bornovalının pek çok ihtiyacını karşılayacak olan Naldöken Pazar Yeri'nin 9 Eylül 2022'de açılması planlanıyor.

Özkanlar Pazar Yeri'nden sonra Naldöken Pazar Yeri'nin de Bornova için önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Türkiye'de alışverişin yüzde 70'i, 75'i pazarlardan yapılıyor. Ekonomideki gelişmelerden sonra pazarlardaki alışverişin daha da artacağını düşünüyoruz. O yüzden eksik olan yerlerde pazar yerleri yapmaya devam edeceğiz. Naldöken Mahallesi'nde oturan Bornovalılar da bu pazar yerini talep etmişti. O talebi yerine getiriyoruz. 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşunun kutlanacağı bir günde buranın açılışını yapmak da çok güzel olacak" dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Naldöken Pazar Yeri açıldığında, çocuk aktivite merkezi ve hemen yanındaki park ve futbol sahalı ile birleştiğinde herkes için buluşma noktası olacağını söyleyen Başkan İduğ, "Proje kapsamında kadınların sabah akşam yürüyebileceği bir parkurun da yapılacak. Burası tam bir cazibe merkezi olacak. Naldöken'in sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TOPLAM 1200 METREKARE KAPALI ALAN

Naldökenlilerin pek çok ihtiyacını tek merkezde karşılayacak olan Naldöken Pazaryeri'nin yer teslimi 8 Mart 2022'de yapıldı. Toplam 1200 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Pazar Yeri'nde 108 adet tezgah olacak. 150 metrekarelik çocuk aktivite merkezinin de yer alacağı Pazar Yeri, çelik konstrüksiyon üzerine ısı yalıtımlı panellerle cephe kaplaması ve çatı kaplaması yapılacak.