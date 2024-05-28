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MYO'da Tasarım Bölümü Sergisi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen Tasarım Bölümü Sergisi'ne Rektör Prof. Dr. Akın Levent katıldı. Sergide yer alan eserleri inceleyen Levent, öğrencilerden ve öğretim elemanlarından bilgi aldı.

MYO'da Tasarım Bölümü Sergisi

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının düzenlediği Tasarım Bölümü Sergisi'ne katıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekici, Genel Sekter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının düzenlediği Tasarım Bölümü Sergisi'nin açılış konuşmasını yapan Rektör Levent, "2023-2024 eğitim dönemi bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen bu serginin hepimiz için güzel geçmesini diliyorum. Serginin yapımında emeği geçen Meslek Yüksekokulu personeline teşekkür ederim" dedi.

Açılışın ardından sergide yer alan tüm eserleri tek tek inceleyen Rektör Levent, eserler hakkında öğrencilerden ve öğretim elemanlarından bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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